Cập nhật bảng giá xe hãng Jeep mới nhất tháng 11/2026.

Jeep là thương hiệu ô tô đến từ Mỹ, nổi tiếng nhờ thiết kế đậm chất off-road, khả năng vượt địa hình ấn tượng và phong cách mạnh mẽ. Các mẫu xe Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee và Compass mang đến nhiều lựa chọn, từ SUV địa hình chuyên dụng cho đến dòng xe đa dụng phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh kiểu dáng đặc trưng, Jeep chú trọng đến hệ dẫn động bốn bánh, khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình và các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích khám phá, thường xuyên di chuyển trên những cung đường đa dạng và đề cao cá tính riêng khi lựa chọn ô tô.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Jeep mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin ở bên trên sẽ giúp bạn biết thêm chi tiết giá bán của từng dòng xe Jeep để có thể chuẩn bị mức tài chính.