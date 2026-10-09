Cập nhật bảng giá xe hãng Jeep mới nhất tháng 10/2026.

Jeep là thương hiệu ô tô đến từ Mỹ, nổi tiếng nhờ thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành địa hình ấn tượng và phong cách đậm chất phiêu lưu. Các mẫu xe Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee hay là Compass thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng khỏe khoắn, kết cấu chắc chắn và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá, từ đô thị đến những cung đường off-road.

Bên cạnh thế mạnh về khả năng vượt địa hình, Jeep còn chú trọng đến trang bị tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và sự thoải mái cho người sử dụng. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích khám phá, đề cao cá tính và muốn sở hữu một chiếc SUV khác biệt, thể hiện tinh thần tự do cùng phong cách sống năng động.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Jeep mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin bên trên sẽ giúp bạn biết thêm chi tiết giá bán của từng dòng xe Jeep để chuẩn bị mức tài chính.