Cập nhật bảng giá xe hãng Jaguar mới nhất tháng 11/2026.

Jaguar là thương hiệu xe ô tô hạng sang có nguồn gốc từ Anh Quốc, nổi bật với thiết kế thanh lịch, phong cách thể thao và dấu ấn riêng trong phân khúc xe cao cấp. Các mẫu xe F-Pace, E-Pace, XF và F-Type từng thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng cuốn hút, nội thất tinh tế cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Jaguar chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, công nghệ tiện nghi và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Thương hiệu này hướng tới khách hàng yêu thích xe sang mang phong cách châu Âu, đề cao tính thẩm mỹ, sự khác biệt và mong muốn thể hiện cá tính riêng thông qua lựa chọn ô tô.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Jaguar mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin ở bên trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Jaguar để có thể chuẩn bị mức tài chính.