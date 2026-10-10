Cập nhật bảng giá xe hãng Jaguar mới nhất tháng 10/2026.

Jaguar là thương hiệu xe sang có nguồn gốc từ Anh Quốc, nổi bật với ngoại hình thanh lịch, phong cách thể thao và dấu ấn riêng trong phân khúc xe cao cấp. Các mẫu xe F-Pace, E-Pace, XF hay là F-Type từng thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng cuốn hút, nội thất tinh tế và khả năng vận hành mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm lái xe giàu cảm xúc.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Jaguar còn ghi dấu ấn với chất lượng hoàn thiện cao, công nghệ tiện nghi hiện đại và sự kết hợp giữa tính sang trọng cùng với tinh thần thể thao. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích xe sang mang đậm phong cách châu Âu, đề cao tính thẩm mỹ và mong muốn thể hiện cá tính riêng thông qua lựa chọn phương tiện.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Jaguar mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin ở bên trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Jaguar để chuẩn bị mức tài chính.