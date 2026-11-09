Cập nhật bảng giá xe hãng Isuzu mới nhất tháng 11/2026.

Isuzu là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và thế mạnh về công nghệ động cơ diesel. Các dòng xe D-Max, mu-X cùng nhiều mẫu xe tải chuyên dụng mang đến lựa chọn đa dạng, từ bán tải, SUV cho đến phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa và kinh doanh.

Bên cạnh khả năng vận hành bền bỉ, Isuzu chú trọng đến hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, khả năng chuyên chở và chi phí sử dụng lâu dài. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng đang cần phương tiện phục vụ công việc, kinh doanh vận tải hoặc tìm kiếm một mẫu xe đa dụng có tính thực dụng cao.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng thông tin bên trên sẽ giúp bạn biết rõ được giá bán của từng dòng xe Isuzu để có thể chuẩn bị mức tài chính.