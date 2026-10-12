Cập nhật bảng giá xe hãng Isuzu mới nhất tháng 10/2026.

Isuzu là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và thế mạnh về động cơ diesel. Các dòng xe D-Max, mu-X và xe tải đa dạng được khách hàng quan tâm nhờ kết cấu chắc chắn, khả năng chuyên chở tốt và đáp ứng hiệu quả nhiều nhu cầu sử dụng, từ di chuyển cá nhân đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh độ tin cậy, Isuzu còn chú trọng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành hợp lý và hiệu quả sử dụng lâu dài. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp đang tìm kiếm phương tiện bền bỉ, thực dụng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải, chuyên chở hàng hóa và phục vụ công việc thường xuyên.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin bên trên sẽ giúp bạn biết rõ được giá bán của từng dòng xe Isuzu để chuẩn bị mức tài chính.