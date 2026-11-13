Cập nhật bảng giá xe hãng Hyundai mới nhất tháng 11/2026.

Hyundai là thương hiệu xe ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ đa dạng và khả năng vận hành linh hoạt. Các mẫu xe Grand i10, Accent, Elantra, Creta, Tucson và Santa Fe mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị cho đến SUV gia đình, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh kiểu dáng trẻ trung, Hyundai chú trọng đến tiện nghi nội thất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những người mua xe lần đầu, gia đình trẻ và khách hàng tìm kiếm một mẫu ô tô có nhiều trang bị, chi phí đầu tư hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Hyundai mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin trên, bạn sẽ nắm được giá bán của từng dòng xe Hyundai để có thể chuẩn bị mức tài chính.