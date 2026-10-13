Cập nhật bảng giá xe hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2026.

Hyundai là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi đa dạng và nhiều lựa chọn trong các phân khúc. Những mẫu xe Grand i10, Accent, Elantra, Creta, Tucson hay là Santa Fe thu hút khách hàng nhờ kiểu dáng trẻ trung, không gian sử dụng linh hoạt và công nghệ ngày càng được nâng cấp.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, Hyundai chú trọng đến khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhiều khách hàng, từ người mua xe lần đầu, gia đình trẻ đến những người cần một mẫu ô tô phục vụ công việc và di chuyển hằng ngày với mức chi phí hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Hyundai mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin ở trên, bạn sẽ nắm được giá bán của từng dòng xe Hyundai để chuẩn bị mức tài chính.