Cập nhật bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 9/2026.

Hongqi là thương hiệu xe ô tô cao cấp đến từ Trung Quốc, nổi bật với thiết kế sang trọng, kiểu dáng bề thế và phong cách mang đậm dấu ấn riêng. Các mẫu xe H5, H9, HS5, HS7 hay là E-HS9 được khách hàng chú ý nhờ không gian rộng rãi, nội thất cao cấp và nhiều trang bị công nghệ hiện đại.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Hongqi còn chú trọng chất lượng hoàn thiện, tiện nghi và khả năng vận hành êm ái. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng tới những khách hàng yêu thích xe sang có thiết kế khác biệt, đề cao không gian thoải mái và muốn tìm kiếm một lựa chọn mới trong phân khúc ô tô cao cấp.

Trên đây là bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ giá bán của từng dòng xe Hongqi để chuẩn bị mức tài chính.