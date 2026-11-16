Cập nhật bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 11/2026.

Hongqi là thương hiệu ô tô cao cấp đến từ Trung Quốc, nổi bật với ngoại hình sang trọng, phong cách đậm dấu ấn Á Đông và trang bị công nghệ hiện đại. Các mẫu xe H5, H9, HS5, HS7 và E-HS9 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan hạng sang cho đến SUV đa dụng và xe điện cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Hongqi chú trọng đến không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến khách hàng đang tìm kiếm mẫu ô tô sang trọng, có thiết kế khác biệt và nhiều trang bị hiện đại.

Trên đây là bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 11/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt rõ giá bán của từng dòng xe Hongqi để có thể chuẩn bị mức tài chính.