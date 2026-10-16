Cập nhật bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 10/2026.

Hongqi là thương hiệu xe ô tô cao cấp đến từ Trung Quốc, nổi bật nhờ thiết kế sang trọng, phong cách đậm dấu ấn Á Đông và định hướng phát triển các dòng xe hiện đại. Những mẫu xe như H5, H9, HS5, HS7 hay E-HS9 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan hạng sang đến SUV đa dụng và xe điện cao cấp.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Hongqi chú trọng đến không gian nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi và công nghệ hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến khách hàng tìm kiếm một mẫu ô tô cao cấp có thiết kế khác biệt, nhiều tiện ích và thể hiện phong cách riêng.

Trên đây là bảng giá xe hãng Hongqi mới nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt rõ giá bán của từng dòng xe Hongqi để chuẩn bị mức tài chính.