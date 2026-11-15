Cập nhật bảng giá xe hãng Honda mới nhất tháng 11/2026.

Honda là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và công nghệ động cơ tiên tiến. Các mẫu xe City, Civic, CR-V, HR-V, BR-V và Accord mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị cho tới SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình.

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, Honda chú trọng đến tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi nội thất và các công nghệ hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng đề cao tính thực dụng, trải nghiệm lái và giá trị sử dụng lâu dài.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Honda mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt tốt giá bán của từng dòng xe Honda để có thể chuẩn bị mức tài chính.