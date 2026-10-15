Cập nhật bảng giá xe hãng Honda mới nhất tháng 10/2026.

Honda là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế thực dụng. Các mẫu xe City, CR-V, HR-V, BR-V, Civic và Accord mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đô thị đến SUV và xe gia đình, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh độ bền và khả năng vận hành ổn định, Honda chú trọng đến công nghệ động cơ, tiện nghi và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng đề cao tính kinh tế, trải nghiệm lái và giá trị sử dụng lâu dài.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Honda mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin nói trên sẽ giúp bạn nắm bắt tốt giá bán của từng dòng xe Honda để chuẩn bị mức tài chính.