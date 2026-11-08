Cập nhật bảng giá xe hãng Ford mới nhất tháng 11/2026.

Ford là thương hiệu xe ô tô đến từ Mỹ, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, vận hành bền bỉ và tính đa dụng trong nhiều điều kiện sử dụng. Các mẫu xe Ranger, Everest, Territory, Explorer và Transit mang đến nhiều lựa chọn, từ bán tải, SUV gia đình cho đến xe thương mại, đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân và kinh doanh.

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, Ford chú trọng đến công nghệ động cơ, trang bị tiện nghi và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích xe có thiết kế khỏe khoắn, không gian rộng rãi và khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu gia đình lẫn công việc.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Ford mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ giá bán của từng dòng xe Ford để có thể chuẩn bị mức tài chính.