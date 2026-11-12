Cập nhật bảng giá xe hãng BYD mới nhất tháng 11/2026.

BYD là thương hiệu xe ô tô đến từ Trung Quốc, nổi bật với công nghệ xe điện, hệ thống pin tiên tiến và định hướng phát triển phương tiện năng lượng mới. Các mẫu xe Dolphin, Atto 3, Seal, Han, M6 và Sealion 6 mang đến nhiều lựa chọn, từ xe đô thị, sedan cho đến SUV và MPV, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, BYD chú trọng đến công nghệ vận hành, tiện nghi nội thất và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến khách hàng đang quan tâm đến xe điện, xe hybrid, mong muốn trải nghiệm công nghệ mới và lựa chọn phương tiện phù hợp với xu hướng di chuyển tiết kiệm năng lượng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô BYD mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin được nói trên sẽ giúp bạn nắm chi tiết giá bán của từng dòng xe BYD để có thể chuẩn bị mức tài chính.