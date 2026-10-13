Cập nhật bảng giá xe hãng BYD mới nhất tháng 10/2026.

BYD là thương hiệu xe ô tô đến từ Trung Quốc, nổi bật với định hướng phát triển xe năng lượng mới, công nghệ pin và hệ truyền động điện. Các mẫu xe Dolphin, Atto 3, Seal, Han, M6 hay Sealion 6 mang đến nhiều lựa chọn về kiểu dáng, kích thước và nhu cầu sử dụng, từ di chuyển trong đô thị đến phục vụ gia đình.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, BYD chú trọng đến công nghệ vận hành, tiện nghi và các tính năng hỗ trợ an toàn trên xe. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng quan tâm đến xe điện, xe hybrid, mong muốn trải nghiệm công nghệ mới và tìm kiếm phương tiện phù hợp với xu hướng di chuyển tiết kiệm năng lượng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô BYD mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin được nói ở trên sẽ giúp bạn nắm chi tiết giá bán của từng dòng xe BYD để chuẩn bị mức tài chính.