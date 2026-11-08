Cập nhật bảng giá xe hãng BMW mới nhất tháng 11/2026.

BMW là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi bật với thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ và trải nghiệm lái xe đặc trưng. Các dòng xe Series 3, Series 5, Series 7, X3, X5 và X7 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan cao cấp cho đến SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, BMW chú trọng đến công nghệ động cơ, tiện nghi nội thất và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng yêu thích xe sang đậm chất châu Âu, đề cao cảm giác lái năng động, thiết kế cá tính và công nghệ hiện đại.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe BMW để có thể chuẩn bị mức tài chính.