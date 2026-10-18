Cập nhật bảng giá xe hãng BMW mới nhất tháng 10/2026.

BMW là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng nhờ kiểu dáng thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ và trải nghiệm lái đặc trưng. Các mẫu xe 3 Series, 5 Series, 7 Series, X3, X4, X5 hay X7 được khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng hiện đại, nội thất cao cấp và sự kết hợp giữa hiệu suất cùng tiện nghi.

Bên cạnh thế mạnh về khả năng vận hành, BMW còn chú trọng đến công nghệ kết nối, hệ thống hỗ trợ lái và nhiều tiện nghi hiện đại. Tại Việt Nam, thương hiệu này nhắm đến những khách hàng yêu thích phong cách thể thao, đề cao cảm giác cầm lái và muốn sở hữu một chiếc xe sang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe BMW để chuẩn bị mức tài chính.