Cập nhật bảng giá xe hãng Bentley mới nhất tháng 11/2026.

Bentley là thương hiệu ô tô siêu sang đến từ Anh Quốc, nổi bật nhờ thiết kế quý phái, nội thất chế tác tinh xảo và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Continental GT, Flying Spur, Bentayga và Continental GTC mang đến nhiều lựa chọn, từ coupe thể thao, sedan hạng sang cho đến SUV cao cấp, thể hiện sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và công nghệ hiện đại.

Bên cạnh ngoại hình sang trọng, Bentley chú trọng đến chất lượng vật liệu, độ hoàn thiện thủ công và các trang bị tiện nghi cao cấp. Thương hiệu này hướng đến những khách hàng đề cao sự độc quyền, trải nghiệm cá nhân hóa và mong muốn sở hữu một mẫu xe thể hiện đẳng cấp riêng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Bentley mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Bentley để có thể chuẩn bị tài chính.