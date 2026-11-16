Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 11/2026.

Audi là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi bật với ngoại hình tinh tế, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các dòng xe A4, A6, A8, Q3, Q5, Q7 và Q8 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan thanh lịch cho đến SUV đa dụng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Audi còn chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, tiện nghi nội thất và công nghệ hỗ trợ an toàn. Hệ dẫn động quattro ở trên nhiều mẫu xe cũng góp phần tạo nên dấu ấn về khả năng vận hành. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng yêu thích mẫu xe sang châu Âu, đề cao trải nghiệm lái và phong cách lịch lãm.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin nói ở trên sẽ giúp bạn nắm chi tiết về giá bán của từng xe Audi để có thể chuẩn bị mức tài chính.