Cập nhật bảng giá xe hãng Audi mới nhất tháng 10/2026.

Audi là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi bật với ngoại hình tinh tế, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các dòng xe như A4, A6, A8, Q3, Q5, Q7 hay Q8 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan thanh lịch đến SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, Audi chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, tiện nghi nội thất và công nghệ hỗ trợ an toàn. Hệ dẫn động quattro trên nhiều mẫu xe cũng góp phần tạo nên dấu ấn về khả năng vận hành. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích xe sang châu Âu, đề cao trải nghiệm lái và phong cách lịch lãm.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Audi mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với thông tin nói ở trên sẽ giúp bạn nắm chi tiết về giá bán của từng xe Audi để chuẩn bị mức tài chính.