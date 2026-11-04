Cập nhật bảng giá xe hãng Aston Martin mới nhất tháng 11/2026.

Aston Martin là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Anh Quốc, nổi bật với ngoại hình thanh lịch, phong cách thể thao và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Vantage, DB12, Vanquish và DBX gây ấn tượng với kiểu dáng cuốn hút, nội thất cao cấp cùng động cơ hiệu suất cao, mang đậm dấu ấn của những dòng xe thể thao Anh Quốc.

Bên cạnh thiết kế sang trọng, Aston Martin chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, công nghệ hiện đại và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Thương hiệu này hướng tới những khách hàng yêu thích xe thể thao hạng sang, đề cao hiệu suất vận hành, tính độc đáo và phong cách cá nhân khác biệt.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Aston Martin mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với thông tin trên sẽ giúp cho bạn biết giá bán của từng dòng xe Aston Martin để có thể chuẩn bị mức tài chính.