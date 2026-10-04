Cập nhật bảng giá xe hãng Aston Martin mới nhất tháng 10/2026.

Aston Martin là thương hiệu xe sang thể thao đến từ Anh Quốc, nổi bật với kiểu dáng thanh lịch, hiệu suất mạnh mẽ và phong cách đậm chất thủ công. Các mẫu xe Vantage, DB12, Vanquish hay là DBX gây chú ý với kiểu dáng đặc trưng, khoang nội thất cao cấp và khả năng vận hành giàu cảm xúc.

Bên cạnh thiết kế mang dấu ấn riêng, Aston Martin còn chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, vật liệu cao cấp và khả năng cá nhân hóa theo nhu cầu. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích xe thể thao hạng sang, đề cao trải nghiệm cầm lái xe và muốn sở hữu một mẫu xe khác biệt, thể hiện rõ phong cách cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Aston Martin mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho bạn biết giá bán của từng dòng xe Aston Martin để chuẩn bị mức tài chính.