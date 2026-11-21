Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 9 tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 9 tháng 11/2026

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cao cấp của thương hiệu Việt Nam, được phát triển theo hướng kết hợp giữa thiết kế sang trọng, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ. Với cấu hình 3 hàng ghế, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu sử dụng một chiếc SUV cỡ lớn.

Trong tháng 11/2026, VinFast VF 9 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản Eco và Plus, giá niêm yết lần lượt là 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến tại Hà Nội và TP.HCM dao động 1,364–1,545 tỷ đồng, trong khi tại các tỉnh, thành phố khác khoảng 1,350–1,531 tỷ đồng. Đáng chú ý, ô tô điện chạy pin tiếp tục được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027, góp phần giảm chi phí đăng ký xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 9 tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký xe, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chi phí thực tế cũng có thể khác nhau tùy chính sách bán hàng và các khoản phí đăng ký.

VinFast VF 9 – SUV điện cỡ E sở hữu thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp

Ngoại hình VinFast VF 9 mang phong cách SUV cỡ lớn với những đường nét khỏe khoắn và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng, kết hợp các mảng khối lớn trên nắp ca-pô. Thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn, đường gân dập nổi và bộ la-zăng đa chấu kích thước 20–22 inch tùy phiên bản. Phía sau, cụm đèn hậu LED nối liền tạo điểm nhấn cho tổng thể, góp phần tăng vẻ sang trọng và bề thế của mẫu xe.

Bên trong cabin, VinFast VF 9 được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào sự rộng rãi và tiện nghi. Khu vực trung tâm trang bị màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch, kết hợp vô-lăng D-cut và cụm điều khiển dạng nút bấm. Ghế ngồi chỉnh điện, điều hòa tự động 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh mang đến trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Ở phiên bản Plus, xe có thêm ghế da thật, tùy chọn hàng ghế thương gia, hệ thống âm thanh 13 loa và 1 loa trầm cùng màn hình giải trí 8 inch dành cho hàng ghế sau.

Về vận hành, VinFast VF 9 sử dụng hệ truyền động thuần điện với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620Nm. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD giúp xe duy trì độ bám đường và khả năng vận hành ổn định. Xe sử dụng pin LFP với các tùy chọn dung lượng 82 kWh và 92 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 438–626 km sau mỗi lần sạc đầy tùy phiên bản và điều kiện vận hành. Đây là cấu hình hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Trang bị an toàn trên VinFast VF 9 gồm 11 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Bên cạnh đó, xe còn có gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động giảm thiểu va chạm. Camera 360 độ cùng hệ thống cảm biến cũng hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển hoặc đỗ xe.

Với giá niêm yết khởi điểm 1,348 tỷ đồng, VinFast VF 9 là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV điện cỡ lớn tại Việt Nam. Phiên bản Eco phù hợp với khách hàng cần một mẫu xe rộng rãi, vận hành mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình. Trong khi đó, phiên bản Plus hướng đến người dùng ưu tiên trải nghiệm cao cấp hơn với chất liệu nội thất và các tiện nghi bổ sung.