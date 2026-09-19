Tham khảo trên thị trường, giá lăn bánh xe VinFast VF 7 tháng 9/2026 từ khoảng 742-866 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu SUV điện cỡ C hiện được phân phối với các phiên bản Eco và Plus, trong đó bản Plus có thêm lựa chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 7 tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 7 tháng 9/2026

VinFast VF 7 là mẫu SUV điện nằm ở phân khúc C, sở hữu thiết kế trẻ trung, kích thước tương đối lớn và hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao 5 chỗ có khả năng vận hành mạnh mẽ. Theo thông tin từ VinFast, VF 7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm.

Trong tháng 9/2026, giá niêm yết của VinFast VF 7 được công bố từ 740 triệu đồng. Bản Plus có giá cao hơn, trong khi khách hàng có thể lựa chọn cấu hình dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 7 tháng 9/2026 mang tính tham khảo. Giá chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi cũng có thể khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

VinFast VF 7 – SUV điện cỡ C với thiết kế hiện đại và loạt điểm nhấn nổi bật

VinFast VF 7 gây chú ý với phong cách thiết kế thể thao, nhiều đường nét góc cạnh và ngôn ngữ tạo hình được hãng gọi là “Vũ trụ phi đối xứng”. Kích thước thân xe tương đối lớn trong phân khúc, kết hợp chiều dài cơ sở 2.840 mm, giúp mẫu SUV điện có dáng đứng bề thế và tạo thêm không gian cho khoang hành khách.

Bên trong, VF 7 theo đuổi phong cách tối giản với màn hình trung tâm 12,9 inch, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc không khí. Bản Eco sử dụng 4 túi khí, trong khi các phiên bản Plus được trang bị 7 túi khí.

Về vận hành, VF 7 Eco sử dụng một mô-tơ điện công suất tối đa 130 kW và mô-men xoắn 250 Nm. Bản Plus mạnh hơn với công suất tối đa 260 kW; cấu hình Plus một cầu có mô-men xoắn 310 Nm, còn bản Plus AWD đạt 500 Nm. Quãng đường di chuyển công bố theo tiêu chuẩn NEDC lên tới 440 km với bản Eco và 500,5 km với Plus một cầu.

Về an toàn, VinFast VF 7 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và các tính năng an toàn chủ động tùy phiên bản. Cấu hình Plus có hệ thống túi khí nhiều hơn bản Eco, đồng thời xe được phát triển với loạt công nghệ hỗ trợ lái nhằm tăng mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Nhìn chung, giá lăn bánh xe VinFast VF 7 tháng 9/2026 được tham khảo từ khoảng 742 triệu đồng đối với bản Eco tại các tỉnh, trong khi bản Plus AWD có mức lăn bánh khoảng 866 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Với thiết kế khác biệt, hệ truyền động điện và tùy chọn AWD trên bản cao cấp, VF 7 tiếp tục là một trong những mẫu SUV điện đáng chú ý ở phân khúc C.