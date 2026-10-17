Trong tháng 10/2026, VinFast VF 5 có giá niêm yết 496 triệu đồng. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ 498-512 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Các chương trình ưu đãi tại đại lý có thể giúp người mua tiết kiệm thêm chi phí.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 5 tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 5 tháng 10/2026

VinFast VF 5 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ hướng đến khách hàng di chuyển chủ yếu trong đô thị, gia đình trẻ và người mua ô tô lần đầu. Xe sở hữu kiểu dáng hiện đại, cấu hình 5 chỗ ngồi cùng hệ truyền động thuần điện, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày.

Tại Việt Nam, VinFast VF 5 có giá niêm yết 496 triệu đồng, đã bao gồm pin. Chi phí lăn bánh tham khảo tại TP.HCM và Hà Nội rơi vào khoảng 512 triệu đồng, trong khi các tỉnh, thành khác khoảng 498 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 5 tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

VinFast VF 5 – SUV điện đô thị với thiết kế trẻ trung, linh hoạt

VinFast VF 5 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn với những đường nét khỏe khoắn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí hình chữ V đặc trưng của thương hiệu, trong khi cụm đèn chiếu sáng được bố trí theo phong cách hiện đại. Kích thước thân xe phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, giúp việc di chuyển và đỗ xe thuận tiện hơn.

Khoang nội thất xe được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào tính tiện dụng. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, màn hình thông tin lái 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Hàng ghế sau có thể gập được theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa hành lý khi cần thiết.

VinFast VF 5 sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin dung lượng 37,23 kWh cho phạm vi hoạt động công bố trên 300 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Cấu hình này đáp ứng nhu cầu đi làm, đưa đón gia đình và di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Mẫu SUV điện này được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến lùi và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Với mức niêm yết 496 triệu đồng, giá lăn bánh xe VinFast VF 5 tháng 10/2026 được tham khảo từ khoảng 498 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến 512 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng muốn sở hữu một mẫu SUV điện nhỏ gọn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.