Tham khảo giá bán hiện nay, giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 9/2026 từ khoảng 287-312 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ của VinFast hiện được phân phối với hai phiên bản Eco và Plus, đều sử dụng pin và hướng tới nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 9/2026 mới nhất

VinFast VF 3 là mẫu xe điện đô thị có kích thước nhỏ gọn, thiết kế theo phong cách mini SUV và cấu hình 4 chỗ ngồi. Nhờ kích thước thân xe gọn cùng khoảng sáng gầm 191 mm, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong thành phố và cần một phương tiện dễ xoay trở trên những tuyến đường đông đúc.

Trong tháng 9/2026, VinFast VF 3 có giá niêm yết 285 triệu đồng với bản Eco và 296 triệu đồng với bản Plus. Theo mức tính lăn bánh tham khảo, chi phí để xe hoàn tất thủ tục đăng ký dao động từ 287 triệu đến 312 triệu đồng, tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

VinFast VF 3 – mini SUV điện nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu đi phố

VinFast VF 3 sở hữu kiểu dáng vuông vức, các mảng thân xe tạo hình khỏe khoắn và khoảng sáng gầm tương đối cao so với kích thước tổng thể. Xe có chiều dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.622 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm và sử dụng bộ la-zăng 16 inch. Thiết kế nhỏ gọn giúp VF 3 phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản nhằm tận dụng diện tích của một mẫu xe cỡ nhỏ. VF 3 có 4 chỗ ngồi, ghế bọc nỉ và màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Hàng ghế sau có thể gập xuống để mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Về vận hành, VF 3 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh giúp xe có phạm vi hoạt động khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên mức 70% được công bố khoảng 36 phút.

Trang bị an toàn trên VF 3 gồm túi khí người lái, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe cũng có camera lùi và cảm biến lùi, đáp ứng những nhu cầu cơ bản khi vận hành trong đô thị.

Như vậy, giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 9/2026 được tham khảo từ khoảng 287 triệu đồng tại các tỉnh đối với bản Eco, trong khi bản Plus có mức lăn bánh khoảng 312 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Với kích thước nhỏ, hệ truyền động điện và mức giá niêm yết dưới 300 triệu đồng, VF 3 tập trung vào nhóm khách hàng cần một mẫu ô tô phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.