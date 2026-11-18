Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 11/2026

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện mini có kích thước nhỏ gọn, hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc cần một phương tiện phục vụ những hành trình ngắn. Thiết kế 4 chỗ ngồi, kiểu dáng SUV vuông vức và mức giá tương đối dễ tiếp cận là những yếu tố giúp mẫu xe này thu hút sự quan tâm của người mua ô tô lần đầu.

Trong tháng 11/2026, VF 3 có hai phiên bản Eco và Plus với giá niêm yết lần lượt 285 triệu và 296 triệu đồng. Chi phí lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 287–298 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký xe, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa đại lý và phiên bản xe.

VinFast VF 3 – Ô tô điện mini nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong phố

VinFast VF 3 có ngoại hình khác biệt so với nhiều mẫu xe đô thị nhờ phong cách thiết kế vuông vức, các đường nét khỏe khoắn và khoảng sáng gầm tương đối cao. Phần đầu và đuôi xe được tạo hình đơn giản, kết hợp những chi tiết nhận diện đặc trưng của thương hiệu VinFast. Kích thước nhỏ giúp xe thuận tiện khi di chuyển trên những tuyến phố đông đúc hoặc tìm chỗ đỗ trong không gian hạn chế.

Khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản nhằm tận dụng diện tích sử dụng. Xe có cấu hình 4 chỗ ngồi, bảng điều khiển bố trí gọn và màn hình trung tâm tích hợp các chức năng giải trí, điều khiển. Không gian hành lý phía sau không quá lớn, nhưng có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau, đáp ứng nhu cầu chở đồ trong những chuyến đi ngắn.

VF 3 sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, đi kèm bộ pin dung lượng khoảng 18,64kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 210km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Phạm vi hoạt động này phù hợp hơn với nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố, đi làm hoặc di chuyển trong phạm vi quãng đường không quá dài.

Sự khác biệt giữa các cấu hình chủ yếu nằm ở trang bị tiện nghi. Bản Eco tiêu chuẩn 2 có hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, trong khi cấu hình tiêu chuẩn 1 lược bỏ các tính năng này để có mức giá thấp hơn. Bản Plus được bổ sung thêm một số trang bị như camera lùi, gương chiếu hậu chỉnh điện và ốp la-zăng, hướng đến khách hàng muốn có thêm tiện ích khi sử dụng.

Với giá niêm yết từ 278 triệu đồng, VinFast VF 3 là lựa chọn dành cho người ưu tiên một mẫu ô tô điện nhỏ gọn, chi phí đầu tư ban đầu vừa phải và chủ yếu di chuyển trong đô thị. Trước khi mua xe, khách hàng nên tìm hiểu kỹ sự khác biệt giữa các cấu hình Eco, Plus cũng như chính sách bán hàng tại đại lý để lựa chọn phiên bản phù hợp.