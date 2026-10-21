Trong tháng 10/2026, VinFast VF 3 có giá niêm yết từ 285-296 triệu đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ 287-312 triệu đồng, tùy khu vực đăng ký. Với thiết kế nhỏ gọn, chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng vận hành thuần điện, VF 3 hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 10/2026

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện mini có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày tại thành phố. Xe hiện có hai phiên bản Eco và Plus, với mức giá niêm yết lần lượt là 285 triệu đồng và 296 triệu đồng. Chênh lệch giá giữa hai phiên bản tương đối thấp, tạo điều kiện để người mua cân nhắc lựa chọn theo nhu cầu sử dụng và trang bị.

Theo bảng giá tham khảo tháng 10/2026, VinFast VF 3 Eco có giá lăn bánh khoảng 301 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi chi phí tại các tỉnh, thành khác khoảng 287 triệu đồng. Với bản Plus, mức lăn bánh tương ứng khoảng 312 triệu đồng tại hai thành phố lớn và 298 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast VF 3 tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm những khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản xe.

VinFast VF 3 – Ô tô điện mini nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị

VinFast VF 3 có thiết kế dạng khối hộp vuông vức, tạo diện mạo khỏe khoắn dù sở hữu kích thước nhỏ. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED mang đặc trưng thương hiệu, kết hợp cản trước tạo hình đơn giản. Xe có kích thước tổng thể dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm, cao 1.622 mm và chiều dài cơ sở 2.075 mm. Khoảng sáng gầm khoảng 191 mm giúp xe linh hoạt khi đi qua những đoạn đường không bằng phẳng.

Khoang cabin VinFast VF 3 được bố trí theo hướng tối giản, tập trung vào các chức năng thiết yếu. Xe có 4 chỗ ngồi, màn hình giải trí trung tâm kích thước khoảng 10 inch và cách sắp xếp bảng điều khiển gọn gàng. Do chỉ có hai cửa bên, hành khách phía sau cần gập hoặc dịch chuyển hàng ghế trước để ra vào. Không gian chứa hành lý cũng tương đối hạn chế nếu sử dụng đồng thời cả hai hàng ghế, nhưng có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau.

VinFast VF 3 sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 43 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho tầm hoạt động tham khảo khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy, tùy điều kiện vận hành. Xe hỗ trợ sạc nhanh, với thời gian sạc từ 10% lên 70% khoảng 36 phút trong điều kiện phù hợp.

VinFast VF 3 được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cân bằng điện tử. Xe còn có túi khí cho người lái, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe tùy cấu hình. Những trang bị này hỗ trợ người lái kiểm soát xe khi di chuyển trong khu vực đông đúc hoặc lùi, đỗ tại không gian hẹp. Người mua nên kiểm tra danh sách trang bị thực tế của từng phiên bản trước khi ký hợp đồng.

Với giá niêm yết từ 285 triệu đồng, VinFast VF 3 là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng cần một chiếc ô tô điện nhỏ gọn để đi lại hằng ngày. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dự kiến từ khoảng 287 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến 312 triệu đồng tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc nhu cầu chở người, hành lý và quãng đường di chuyển để xác định mẫu xe có phù hợp với mục đích sử dụng hay không.