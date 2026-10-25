Trong tháng 10/2026, VinFast Nerio Green có giá niêm yết tham khảo 668 triệu đồng. Đây là mẫu SUV điện 5 chỗ thuộc dòng xe Green, hướng đến nhu cầu kinh doanh vận tải và dịch vụ di chuyển. Xe có lợi thế về chi phí vận hành nhờ sử dụng động cơ điện, đồng thời được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện chạy pin trong thời gian quy định.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe VinFast Nerio Green tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe VinFast Nerio Green tháng 10/2026

Bảng giá lăn bánh VinFast Nerio Green dưới đây được tính theo mức giá niêm yết 668 triệu đồng, chưa trừ ưu đãi riêng tại đại lý.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe VinFast Nerio Green tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá xe có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế có thể sẽ khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

VinFast Nerio Green - SUV điện hiện đại, thực dụng

VinFast Nerio Green là mẫu SUV điện được phát triển từ VF e34, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, xe công nghệ và dịch vụ đưa đón. Với cấu hình 5 chỗ, động cơ điện cùng danh sách trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ, mẫu xe này hướng đến bài toán tối ưu chi phí sử dụng khi vận hành thường xuyên.

VinFast Nerio Green sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều dài cơ sở khoảng 2.611 mm và khoảng sáng gầm xe 180 mm. Kích thước này giúp xe phù hợp với môi trường đô thị, đồng thời tạo không gian đủ dùng cho nhu cầu chở khách.

Phần đầu xe gây chú ý với dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng của thương hiệu, kết hợp thiết kế đầu xe kín theo phong cách ô tô điện. Thân xe có đường nét tương đối gọn gàng, trong khi bộ mâm 18 inch góp phần tạo diện mạo thể thao. Phía sau, thiết kế đuôi xe hướng đến sự thực dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên trong hoạt động vận tải.

Khoang cabin VinFast Nerio Green được bố trí theo hướng đơn giản, tập trung vào sự thuận tiện cho người lái và hành khách. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế bọc da và vô-lăng tích hợp các phím chức năng.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, chìa khóa thông minh cùng cốp sau đóng mở điện. Cấu hình 5 chỗ phù hợp với nhu cầu đưa đón khách cá nhân, khách doanh nghiệp hoặc khai thác dịch vụ xe công nghệ.

VinFast Nerio Green sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 110 kW, tương đương khoảng 147 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Hệ truyền động dẫn động cầu trước, kết hợp hộp số một cấp, giúp xe tăng tốc mượt mà và hạn chế tiếng ồn khi vận hành.

Theo thông số tham khảo, xe có phạm vi hoạt động khoảng 285 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình NEDC. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng, thời tiết và cách sử dụng điều hòa. Với đặc thù vận hành thường xuyên trong đô thị, người dùng nên tính toán lịch trình và phương án sạc phù hợp để đảm bảo hiệu quả khai thác.

VinFast Nerio Green được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC và kiểm soát lực kéo TCS. Xe còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp và 6 túi khí theo thông tin trang bị được công bố.

Một số tính năng hỗ trợ người lái đáng chú ý gồm có cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Những trang bị này giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển trong khu vực đông phương tiện hoặc thực hiện các thao tác đỗ xe.

Với giá niêm yết tham khảo 668 triệu đồng và giá lăn bánh khoảng 684,3 triệu đồng tại Hà Nội, TP.HCM, VinFast Nerio Green là lựa chọn dành cho khách hàng ưu tiên xe điện phục vụ kinh doanh vận tải hoặc đưa đón hành khách. Mẫu xe có ưu điểm về khả năng vận hành êm ái, mô-men xoắn tức thời và chi phí năng lượng có thể thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, tùy điều kiện sạc và tần suất hoạt động.