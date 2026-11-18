Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Vios tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Vios tháng 11/2026 mới nhất

Toyota Vios là mẫu sedan hạng B được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu đi lại cá nhân, gia đình và kinh doanh dịch vụ. Ở phiên bản 2026, mẫu xe có một số điều chỉnh về trang bị và danh mục phiên bản, trong đó các bản E MT, E CVT hiện chỉ còn cấu hình 3 túi khí, còn bản G CVT tiếp tục được duy trì.

Theo bảng giá tháng 11/2026, Toyota Vios có giá niêm yết từ 458–545 triệu đồng. Chi phí lăn bánh tham khảo tại Hà Nội nằm trong khoảng 529–626 triệu đồng, tại TP.HCM từ 515–615 triệu đồng và ở các tỉnh, thành phố khác từ 506–601 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Vios tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký xe, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa đại lý và phiên bản xe.

Toyota Vios – Sedan hạng B được nâng cấp trang bị, duy trì tính thực dụng

Toyota Vios 2026 vẫn giữ kiểu dáng sedan quen thuộc nhưng có một số thay đổi ở phần đầu xe nhằm tạo diện mạo mới. Khu vực lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, kết hợp cản trước thiết kế lại và cụm đèn LED, giúp phần đầu xe trông liền mạch hơn. Bộ mâm 15 inch tiếp tục được sử dụng, trong khi những điều chỉnh ở cản sau góp phần làm mới diện mạo tổng thể.

Khoang nội thất tập trung vào sự tiện dụng với cách bố trí các khu vực chức năng quen thuộc. Tùy phiên bản, xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch hoặc 9 inch, kết nối điện thoại thông minh và điều hòa tự động. Bản G CVT có thêm một số tiện nghi như cụm đồng hồ Optitron kết hợp màn hình TFT 4,2 inch, lẫy chuyển số trên vô-lăng và hệ thống khởi động bằng nút bấm.

Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp trên bản E MT hoặc hộp số vô cấp CVT ở hai phiên bản còn lại. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành ổn định, phù hợp với điều kiện giao thông thường ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Vios 2026 là sự bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái trên phiên bản G CVT. Ngoài những hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bản G còn có cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hệ thống điều khiển hành trình. Số lượng túi khí cũng có sự khác biệt, với 3 túi khí trên hai bản E và 7 túi khí trên bản G.

Với mức giá khởi điểm 458 triệu đồng, Toyota Vios tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu sedan dễ sử dụng và có nhiều lựa chọn về hộp số. Bản E MT phù hợp với người ưu tiên chi phí đầu tư, bản E CVT hướng đến sự thuận tiện khi lái xe, còn bản G CVT có lợi thế về tiện nghi và công nghệ an toàn. Các gói hỗ trợ tài chính trong tháng 11/2026 cũng là yếu tố người mua nên cân nhắc khi tính toán ngân sách.