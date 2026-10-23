Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Veloz Cross tháng 10/2026 mới nhất.

Trong tháng 10/2026, Toyota Veloz Cross có giá niêm yết từ 638-668 triệu đồng, tùy phiên bản và màu sơn ngoại thất. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 705-770 triệu đồng. Đáng chú ý, khách hàng mua xe trong tháng có thể nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng một số chính sách hỗ trợ tài chính.

Giá lăn bánh xe Toyota Veloz Cross tháng 10/2026

Toyota Veloz Cross là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, không gian nội thất linh hoạt cùng nhiều trang bị tiện nghi, cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe như Mitsubishi Xpander và Honda BR-V.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross được phân phối với hai phiên bản chính là CVT và CVT Top. Bản CVT có giá niêm yết 638 triệu đồng, trong khi bản CVT Top có giá 660 triệu đồng. Với màu sơn trắng ngọc trai, giá bán của mỗi phiên bản tăng thêm 8 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Veloz Cross tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Các chương trình ưu đãi thực tế có thể sẽ khác nhau giữa các đại lý và phiên bản.

Toyota Veloz Cross – MPV 7 chỗ hiện đại, phù hợp cho gia đình

Toyota Veloz Cross sở hữu diện mạo trẻ trung với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc nét và các đường gân thân xe tạo cảm giác khỏe khoắn. Thiết kế phần đầu xe kết hợp những chi tiết mạ trang trí giúp mẫu MPV trông hiện đại hơn.

Toyota Veloz Cross sở hữu diện mạo trẻ trung với lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Xe có kích thước tổng thể dài 4.475 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Bản CVT sử dụng mâm 16 inch, trong khi bản CVT Top được trang bị mâm 17 inch, tạo sự khác biệt về diện mạo giữa hai phiên bản.

Khoang cabin Toyota Veloz Cross được thiết kế theo hướng thực dụng, với cách bố trí các khu vực điều khiển dễ tiếp cận. Xe có 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngã, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập để mở rộng không gian chứa hành lý khi cần. Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình giải trí trung tâm, kết nối điện thoại thông minh, điều hòa tự động và các cổng sạc phục vụ hành khách.

Khoang cabin Toyota Veloz Cross được thiết kế theo hướng thực dụng.

Toyota Veloz Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa khoảng 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành êm ái, thuận tiện khi di chuyển trong đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình. Với kích thước tương đối gọn trong nhóm MPV 7 chỗ, Veloz Cross cũng thuận lợi khi xoay trở tại những tuyến đường đông đúc.

Toyota Veloz Cross được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành xe ngang dốc. Xe còn có camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và các tính năng hỗ trợ người lái tùy phiên bản. Bản CVT Top được bổ sung gói Toyota Safety Sense với những công nghệ hỗ trợ như cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Người mua nên kiểm tra danh sách trang bị thực tế tại đại lý để xác định chính xác sự khác biệt giữa các phiên bản.

Với giá niêm yết từ 638 triệu đồng, Toyota Veloz Cross là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng cần một mẫu MPV 7 chỗ phục vụ gia đình hoặc công việc. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dao động từ khoảng 705 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến 770 triệu đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản và màu sơn.