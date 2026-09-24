Toyota Raize hiện có giá lăn bánh tham khảo từ khoảng 563-600 triệu đồng tùy màu xe và khu vực đăng ký. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ được Toyota Việt Nam phân phối duy nhất một phiên bản 1.0 Turbo, với giá niêm yết từ 510-522 triệu đồng tùy màu ngoại thất.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 9/2026

Toyota Raize thuộc nhóm SUV đô thị cỡ A+, hướng đến khách hàng cần một mẫu xe gầm cao nhỏ gọn để di chuyển trong phố. Kích thước vừa phải, khoảng sáng gầm 200 mm cùng không gian cabin tương đối rộng giúp Raize đáp ứng khá đa dạng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tại Việt Nam, Toyota Raize được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chỉ có một phiên bản 1.0 Turbo. Tuy nhiên, giá xe được chia thành ba mức tùy màu sơn: 510 triệu đồng cho các màu Đỏ, Đen; 518 triệu đồng với màu Trắng ngọc trai và 522 triệu đồng cho các lựa chọn phối hai tông màu.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế có thể sẽ khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

Toyota Raize – SUV đô thị nhỏ gọn với thiết kế cá tính và động cơ tăng áp

Toyota Raize sở hữu ngoại hình khá vuông vức với những đường nét góc cạnh, tạo cảm giác khỏe khoắn dù có kích thước nhỏ gọn. Xe có chiều dài 4.030 mm, rộng 1.710 mm và cao 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt và các chi tiết sơn đen, kết hợp cụm đèn LED cùng bộ mâm 17 inch. Khoảng sáng gầm 200 mm cũng giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trên nhiều dạng đường đô thị.

Khoang cabin Toyota Raize được thiết kế theo hướng thực dụng, tận dụng tốt không gian trên một mẫu xe cỡ nhỏ. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Hàng ghế sau cũng có thể gập xuống để mở rộng không gian chứa đồ khi cần.

Toyota Raize sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp hộp số D-CVT, đi cùng lẫy chuyển số và chế độ lái Power. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối tiết kiệm.

Về an toàn, Toyota Raize có 6 túi khí cùng các tính năng như ABS, EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Xe còn trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảm biến hỗ trợ đỗ xe, giúp tăng khả năng quan sát khi di chuyển trong không gian hẹp.

Với giá niêm yết từ 510 triệu đồng, Toyota Raize có giá lăn bánh tham khảo khoảng 563-600 triệu đồng trong tháng 9/2026, tùy màu xe và địa phương đăng ký. Đây là mẫu SUV đô thị hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe gầm cao nhỏ gọn, dễ sử dụng nhưng vẫn có động cơ tăng áp và danh sách trang bị tương đối phong phú.