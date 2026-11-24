Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, Toyota Raize được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản 1.0 Turbo, có giá niêm yết từ 510 triệu đồng đến 522 triệu đồng tùy màu sơn ngoại thất. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hướng đến khách hàng mua xe lần đầu hoặc gia đình trẻ cần một phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong thành phố.

Mức giá lăn bánh tạm tính của Toyota Raize dao động từ 563 triệu đồng đến 600 triệu đồng, tùy màu sắc và khu vực đăng ký. Cụ thể, phiên bản màu đỏ và đen có giá thấp nhất 510 triệu đồng, trong khi các tùy chọn sơn hai tông màu có giá niêm yết cao nhất 522 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Mức giá có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, màu sắc và thời điểm mua xe. Chi phí thực tế cũng có thể khác nhau tùy chính sách bán hàng cũng như các khoản phí đăng ký.

Toyota Raize – SUV đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng trẻ

Toyota Raize lần đầu ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 11/2019 và chính thức gia nhập thị trường Việt Nam ngày 4/11/2021. Đây là mẫu SUV đô thị cỡ A+ đầu tiên của Toyota tại Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe cạnh tranh trực tiếp với KIA Sonet và Hyundai Venue, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình ít thành viên hoặc người mua ô tô lần đầu.

Về thiết kế, Toyota Raize sở hữu ngoại hình nhỏ gọn nhưng mang phong cách SUV khá rõ nét. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng LED và cản trước tạo hình góc cạnh. Thân xe được tạo điểm nhấn bằng những đường gân dập nổi, vòm bánh xe ốp nhựa đen và bộ mâm hợp kim 17 inch. Phía sau có cụm đèn hậu LED, cánh gió tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau thiết kế thể thao.

Khoang nội thất Toyota Raize được bố trí theo hướng thực dụng, tận dụng không gian để mang lại sự thoải mái cho hành khách. Xe có vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển, lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế ngồi được thiết kế thể thao, phối hợp hai tông màu tạo cảm giác trẻ trung. Ngoài ra, xe còn có điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm, phanh tay cơ và nhiều hộc chứa đồ bố trí quanh cabin.

Về vận hành, Toyota Raize sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, dung tích 998 cc, 3 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này giúp xe duy trì khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, đồng thời mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối tiết kiệm.

Trang bị an toàn trên Toyota Raize gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA cùng cân bằng điện tử VSC. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi. Những trang bị này góp phần hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện tốt hơn trong quá trình di chuyển.

Với giá niêm yết từ 510 triệu đồng và giá lăn bánh tham khảo từ 563 triệu đồng, Toyota Raize là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, có thiết kế trẻ trung và động cơ tăng áp. Lợi thế của xe nằm ở khoảng sáng gầm cao, trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ và khả năng di chuyển linh hoạt trong thành phố.