Trong tháng 10/2026, Toyota Raize có giá niêm yết từ 510-522 triệu đồng tùy màu sơn ngoại thất. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ 563-600 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng tại đại lý.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Raize tháng 10/2026

Toyota Raize là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với một phiên bản động cơ, đi kèm nhiều lựa chọn màu sơn. Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người mua ô tô lần đầu nhờ kiểu dáng gầm cao, kích thước gọn gàng và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Theo bảng giá cập nhật tháng 10/2026, Toyota Raize có giá niêm yết từ 510 triệu đồng đối với các màu đỏ, đen; 518 triệu đồng cho màu trắng ngọc trai và 522 triệu đồng với các tùy chọn sơn hai tông màu. Chi phí lăn bánh thấp nhất khoảng 563 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác, trong khi bản sơn hai tông màu có giá lăn bánh khoảng 600 triệu đồng tại Hà Nội.

Trong tháng 10/2026, giá bán thực tế của Toyota Raize có thể thay đổi tùy chính sách kinh doanh, màu xe và tình trạng hàng tại từng đại lý. Người mua nên xác nhận mức giảm giá, quà tặng hoặc hỗ trợ chi phí đăng ký trước khi quyết định mua xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Raize trong tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán xe có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

Toyota Raize – SUV đô thị nhỏ gọn với thiết kế trẻ trung, linh hoạt

Toyota Raize sở hữu kiểu dáng SUV hiện đại với các đường nét góc cạnh, phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn chiếu sáng tạo hình sắc nét. Thân xe được nhấn mạnh bằng những đường gân dập nổi, vòm bánh xe mở rộng cùng khoảng sáng gầm cao, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn. Xe có kích thước tổng thể dài 4.030 mm, rộng 1.710 mm, cao 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.525 mm và khoảng sáng gầm khoảng 200 mm. Bộ mâm hợp kim 17 inch góp phần tạo diện mạo năng động cho mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Khoang cabin Toyota Raize được thiết kế theo hướng thực dụng, với cách bố trí các nút điều khiển trực quan và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi trên bảng táp-lô. Xe có 5 chỗ ngồi, màn hình đa thông tin sau vô-lăng và các tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Hàng ghế sau có thể gập để mở rộng không gian chứa hành lý, trong khi thiết kế cabin hướng đến sự thuận tiện khi di chuyển trong thành phố.

Toyota Raize sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa khoảng 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này giúp xe có khả năng tăng tốc phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị, đồng thời duy trì kích thước động cơ nhỏ gọn nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Toyota Raize được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe còn có camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và các tính năng hỗ trợ người lái tùy cấu hình trang bị. Những hệ thống này giúp tăng khả năng kiểm soát xe trong điều kiện giao thông đông đúc và khi di chuyển trên các tuyến đường hẹp.

Với giá niêm yết từ 510 triệu đồng, Toyota Raize tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dao động từ khoảng 563 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến 600 triệu đồng tại Hà Nội, tùy màu sơn. Kích thước gọn gàng, khoảng sáng gầm cao và động cơ tăng áp là những yếu tố giúp mẫu xe này phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của khách hàng đô thị.