Toyota Innova Cross hiện có giá lăn bánh tạm tính từ khoảng 805-1.091 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu MPV của Toyota được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm 2.0G, 2.0V và 2.0 HEV, giá niêm yết từ 730 triệu đến 960 triệu đồng.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 9/2026

Toyota Innova Cross được định vị trong nhóm MPV cỡ trung, hướng tới khách hàng gia đình cần một mẫu xe rộng rãi nhưng có thiết kế hiện đại theo phong cách SUV. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có cả lựa chọn động cơ xăng lẫn hybrid.

Trong tháng 9/2026, Toyota Innova Cross có ba phiên bản. Bản 2.0G có giá niêm yết 730 triệu đồng, bản 2.0V ở mức 825 triệu đồng, trong khi bản 2.0 HEV có giá 960 triệu đồng. Đây là giá niêm yết trước các chương trình hỗ trợ từ Toyota và đại lý.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Toyota Innova Cross – MPV mang phong cách SUV và nhiều lựa chọn động cơ

Toyota Innova Cross sở hữu diện mạo khác biệt đáng kể so với Innova thế hệ trước khi chuyển sang phong cách crossover. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED thiết kế liền mạch cùng những đường gân tạo cảm giác bề thế. Kích thước xe đạt 4.755 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm, trong khi khoảng sáng gầm dao động 167-170 mm tùy phiên bản.

Khoang cabin được thiết kế theo hướng thực dụng nhưng vẫn có nhiều trang bị tiện nghi. Hai phiên bản 2.0G và 2.0V có 8 chỗ ngồi, trong khi bản HEV bố trí 7 chỗ. Bản cao cấp được bổ sung những trang bị như ghế da, màn hình giải trí, camera 360 độ và nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Hai phiên bản 2.0G và 2.0V sử dụng động cơ xăng 2.0L M20A-FKS, công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, bản 2.0 HEV sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng M20A-FXS công suất 150 mã lực kết hợp mô-tơ điện, hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Toyota công bố mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của bản HEV ở mức 4,92 lít/100 km.

Về an toàn, Innova Cross được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ cơ bản như ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản HEV có thêm nhiều tính năng thuộc Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Với giá niêm yết từ 730 triệu đồng, Toyota Innova Cross có giá lăn bánh tham khảo khoảng 805-1.091 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký. Bản 2.0G hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu MPV rộng rãi với chi phí đầu tư thấp hơn, trong khi 2.0V bổ sung thêm trang bị và bản 2.0 HEV tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.