Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Toyota Innova Cross được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm 2.0 G, 2.0 V và 2.0 HEV, có giá niêm yết lần lượt 730 triệu đồng, 825 triệu đồng và 960 triệu đồng. Mẫu MPV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại, không gian nội thất rộng rãi cùng hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid.

Mức giá lăn bánh tạm tính của Toyota Innova Cross dao động từ 805 triệu đồng đến 1,091 tỷ đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Trong tháng này, khách hàng được lựa chọn một trong hai gói hỗ trợ: ưu đãi lãi suất vay hoặc hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Cả hai chương trình đều đi kèm quà tặng một năm bảo hiểm vật chất xe, với tổng giá trị ưu đãi tương đương 45-60 triệu đồng tùy phiên bản.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Innova Cross tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại riêng tại đại lý. Giá bán cũng có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chi phí thực tế có thể khác nhau tùy chính sách bán hàng và các khoản phí đăng ký.

Toyota Innova Cross – MPV 7-8 chỗ mang phong cách SUV hiện đại

Toyota Innova Cross là thế hệ mới của dòng MPV Innova, được Toyota Việt Nam giới thiệu vào ngày 12/10/2023. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA, thay đổi đáng kể về thiết kế, kích thước cũng như trang bị so với thế hệ trước. Tại Việt Nam, mẫu xe này cạnh tranh trong nhóm MPV gia đình với những đối thủ như Hyundai Custin, Mitsubishi Xpander và một số mẫu xe cùng tầm giá.

Về ngoại thất, Toyota Innova Cross sở hữu diện mạo kết hợp giữa MPV và SUV, hướng đến phong cách trẻ trung, khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác kích thước lớn, viền mạ chrome và cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế sắc nét. Thân xe có những đường gân dập nổi chạy dọc, vòm bánh xe mở rộng cùng bộ mâm hợp kim kích thước 16-18 inch tùy phiên bản. Phía sau được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh, cản sau tạo hình cứng cáp.

Khoang nội thất Toyota Innova Cross được bố trí theo hướng rộng rãi và thực dụng với cấu hình ba hàng ghế. Hai phiên bản 2.0 G và 2.0 V có 8 chỗ ngồi, trong khi bản 2.0 HEV sử dụng cấu hình 7 chỗ với hai ghế thương gia ở hàng thứ hai. Xe được trang bị ghế bọc da, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch trên bản G và 10,1 inch trên hai bản cao hơn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Ngoài ra, các tiện nghi đáng chú ý gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử và hệ thống âm thanh 6 loa. Riêng bản V và HEV có cốp đóng/mở điện, còn bản HEV được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế giữa chỉnh điện, tích hợp bệ đỡ chân.

Về vận hành, Toyota Innova Cross có hai tùy chọn hệ truyền động. Hai phiên bản 2.0 G và 2.0 V sử dụng động cơ xăng M20A-FKS dung tích 1.987 cc, sản sinh công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Trong khi đó, phiên bản 2.0 HEV kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống khoảng 183 mã lực. Cả hai cấu hình đều sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, phiên bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố khoảng 4,92 lít/100 km.

Trang bị an toàn trên Toyota Innova Cross tương đối phong phú, với các tính năng cơ bản như hệ thống ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cả ba phiên bản đều có 6 túi khí và camera lùi.

Phiên bản V và HEV được bổ sung camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Riêng bản HEV có thêm gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và điều khiển hành trình chủ động, bên cạnh cảnh báo điểm mù cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Với giá niêm yết từ 730 triệu đồng và giá lăn bánh tham khảo từ 805 triệu đồng, Toyota Innova Cross đang là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu MPV rộng rãi, phục vụ nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ cao cấp. Phiên bản 2.0 G phù hợp với người mua ưu tiên chi phí đầu tư, bản 2.0 V có thêm tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, trong khi 2.0 HEV hướng đến khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm không gian hàng ghế thứ hai cao cấp hơn.