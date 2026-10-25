Trong tháng 10/2026, Toyota Fortuner có giá niêm yết từ 1,055-1,395 tỷ đồng, tùy phiên bản động cơ và hệ dẫn động. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 1,163 tỷ đồng đến 1,578 tỷ đồng. Mẫu SUV 7 chỗ này có các lựa chọn máy dầu và máy xăng, phù hợp với khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi để phục vụ gia đình hoặc công việc.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 10/2026

Toyota Fortuner là mẫu SUV cỡ trung sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến sự bền bỉ và khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Xe có thiết kế mạnh mẽ, ba hàng ghế và không gian đủ rộng cho gia đình đông người. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Fortuner cạnh tranh với những mẫu xe như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X.

Theo bảng giá tham khảo tháng 10/2026, Toyota Fortuner có sáu phiên bản trong danh sách giá gồm ba phiên bản máy dầu và ba phiên bản máy xăng. Bản 2.4 AT 4x2 có giá niêm yết 1,055 tỷ đồng, trong khi bản 2.7 AT 4x4 có giá cao nhất, ở mức 1,395 tỷ đồng. Chi phí lăn bánh thay đổi theo địa phương đăng ký và các khoản lệ phí tương ứng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa các đại lý và phiên bản.

Toyota Fortuner – SUV 7 chỗ mạnh mẽ, đa dạng lựa chọn động cơ

Toyota Fortuner sở hữu kiểu dáng SUV khỏe khoắn với phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn chiếu sáng hiện đại và cản trước tạo hình góc cạnh. Các phiên bản Legender có diện mạo thể thao hơn nhờ thiết kế lưới tản nhiệt, cản xe và những chi tiết trang trí riêng. Thân xe cao ráo, vòm bánh mở rộng và khoảng sáng gầm lớn giúp Fortuner tạo cảm giác vững chãi khi di chuyển.

Khoang cabin Toyota Fortuner được thiết kế theo hướng thực dụng, với ba hàng ghế và sức chứa tối đa 7 người. Bảng táp-lô bố trí màn hình giải trí trung tâm, các nút điều khiển chức năng và những tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Tùy phiên bản, xe có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh nâng cấp. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập để tăng không gian chứa hành lý khi cần vận chuyển đồ đạc.

Toyota Fortuner có các lựa chọn động cơ xăng 2.7L và động cơ diesel 2.4L, 2.8L tùy phiên bản. Động cơ xăng 2.7L cho công suất khoảng 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Bản diesel 2.4L đạt công suất khoảng 150 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, trong khi động cơ diesel 2.8L mạnh hơn với khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Các phiên bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp, kết hợp hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh tùy cấu hình.

Toyota Fortuner được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp cùng cân bằng điện tử. Xe còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi hoặc camera quan sát hỗ trợ đỗ xe tùy phiên bản. Một số bản được trang bị thêm các công nghệ hỗ trợ người lái thuộc gói Toyota Safety Sense. Danh sách tính năng cụ thể có thể khác nhau giữa bản tiêu chuẩn và Legender, vì vậy khách hàng nên kiểm tra trang bị của xe tại đại lý.

Với giá niêm yết từ 1,055 tỷ đồng, Toyota Fortuner là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng cần SUV 7 chỗ có khung gầm chắc chắn, không gian rộng và nhiều cấu hình động cơ. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dự kiến từ khoảng 1,163 tỷ đồng tại các tỉnh, thành khác đến 1,578 tỷ đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản. Trước khi mua xe, khách hàng nên xác nhận giá bán, chi phí đăng ký và chương trình ưu đãi thực tế tại đại lý.