Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, Mitsubishi Attrage được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 380–490 triệu đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến tại Hà Nội dao động 447–571 triệu đồng, tại TP.HCM khoảng 440–561 triệu đồng và ở các tỉnh, thành phố khác từ 421–542 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản MT nhận tổng ưu đãi lên đến 48,5 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera lùi.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc cũng như thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng sẽ khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Mitsubishi Attrage – Sedan hạng B có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu

Ngoại hình Mitsubishi Attrage được phát triển theo phong cách Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với hai thanh trang trí mạ chrome tạo hình chữ X, trong khi phiên bản CVT có thêm các đường viền màu đỏ tăng điểm nhấn thể thao.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn Bi-LED kết hợp dải đèn LED ban ngày. Nhìn từ bên hông, xe có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED, bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế 8 chấu kép và tay nắm cửa tích hợp khóa thông minh. Phía sau, cụm đèn hậu LED, ăng-ten vây cá mập và cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh góp phần hoàn thiện diện mạo.

Bên trong cabin, Mitsubishi Attrage sở hữu không gian tương đối rộng rãi so với kích thước tổng thể. Bảng đồng hồ được điều chỉnh giao diện, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin vận hành. Tùy phiên bản, xe sử dụng ghế nỉ hoặc ghế da, đi kèm những tiện ích như gương chiếu hậu chỉnh điện, bệ tỳ tay cho ghế lái và tựa đầu ba vị trí ở hàng ghế sau.

Phiên bản CVT được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa cùng khả năng kết nối hai điện thoại cùng lúc. Trong khi đó, bản MT có hệ thống âm thanh CD và 2 loa, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu.

Về vận hành, Mitsubishi Attrage sử dụng động cơ xăng 1.2L MIVEC, 3 xi-lanh, dung tích thực 1.193cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp trên bản MT hoặc hộp số tự động vô cấp CVT INVECS-III trên các phiên bản còn lại. Với cấu hình động cơ dung tích nhỏ, Attrage hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Attrage gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và hai túi khí. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định trên những hành trình dài. Danh sách trang bị an toàn của Attrage tập trung vào các tính năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông và phù hợp với định hướng của một mẫu sedan có mức giá dễ tiếp cận.

Với giá niêm yết khởi điểm 380 triệu đồng, Mitsubishi Attrage tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc đối với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng B có chi phí sở hữu hợp lý. Phiên bản MT phù hợp với người mua ưu tiên ngân sách thấp, trong khi các phiên bản CVT mang đến sự thuận tiện hơn khi di chuyển trong thành phố nhờ hộp số tự động.