Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Attrage có giá niêm yết từ 380-490 triệu đồng cho 3 phiên bản MT, CVT và CVT Premium. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ 421-571 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Đáng chú ý, phiên bản MT đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng một số quà tặng đi kèm.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 10/2026

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B hướng đến khách hàng ưu tiên chi phí mua xe hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự thuận tiện khi sử dụng hằng ngày. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị cũng như phục vụ công việc kinh doanh dịch vụ.

Theo bảng giá tháng 10/2026, Mitsubishi Attrage MT có giá niêm yết 380 triệu đồng, bản CVT giá 465 triệu đồng và bản CVT Premium giá 490 triệu đồng. Sau khi cộng các khoản phí đăng ký, giá lăn bánh thấp nhất của mẫu sedan này vào khoảng 421 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác, trong khi phiên bản cao cấp nhất có giá lăn bánh khoảng 571 triệu đồng tại Hà Nội.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mitsubishi Attrage tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản xe.

Mitsubishi Attrage – Sedan hạng B thực dụng, tiết kiệm chi phí sử dụng

Mitsubishi Attrage sở hữu thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của hãng, với phần đầu xe tạo hình khỏe khoắn, lưới tản nhiệt kết hợp các chi tiết mạ crôm và cụm đèn chiếu sáng sắc nét. Thân xe có những đường gân dập nổi nhẹ, trong khi kích thước gọn gàng giúp việc xoay trở trong phố thuận tiện hơn. Xe có kích thước tổng thể dài 4.305 mm, rộng 1.670 mm, cao 1.515 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm.

Khoang cabin Mitsubishi Attrage được bố trí theo hướng đơn giản, dễ làm quen và tập trung vào công năng. Xe có 5 chỗ ngồi, vô-lăng tích hợp một số phím điều khiển và hệ thống giải trí phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Phiên bản cao hơn được bổ sung các tiện ích như màn hình giải trí cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh và ghế bọc da tùy cấu hình. Không gian hàng ghế sau tương đối thoải mái trong nhóm sedan giá rẻ, phù hợp với gia đình nhỏ hoặc người thường xuyên chở khách.

Mitsubishi Attrage sử dụng động cơ xăng 1.2L MIVEC, sản sinh công suất tối đa khoảng 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Phiên bản MT đi kèm hộp số sàn 5 cấp, trong khi hai phiên bản CVT sử dụng hộp số tự động vô cấp. Cấu hình động cơ nhỏ dung tích giúp xe hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí sử dụng. Tuy nhiên, công suất không quá lớn khiến Attrage phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển thông thường thay vì ưu tiên khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Các trang bị an toàn trên Mitsubishi Attrage gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Tùy phiên bản, xe có thêm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và các tính năng hỗ trợ đỗ xe. Số lượng và danh sách trang bị có thể khác nhau giữa bản MT, CVT và CVT Premium, vì vậy người mua nên kiểm tra cấu hình cụ thể tại đại lý trước khi quyết định.

Với giá niêm yết từ 380 triệu đồng, Mitsubishi Attrage tiếp tục là một trong những lựa chọn sedan hạng B có mức đầu tư ban đầu dễ tiếp cận. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dao động từ khoảng 421 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến 571 triệu đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản. Chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp giảm thêm áp lực tài chính, đặc biệt với bản MT, nhưng khách hàng nên xác nhận điều kiện ưu đãi và giá bán thực tế trước khi ký hợp đồng.