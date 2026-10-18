Trong tháng 10/2026, Mazda2 có giá niêm yết từ 418-544 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe này tiếp tục thu hút khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mazda2 tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mazda2 tháng 10/2026

Mazda2 là mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B, được phân phối tại Việt Nam với hai kiểu dáng sedan và hatchback (Sport). Xe hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu ô tô nhỏ gọn, thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Theo bảng giá tháng 10/2026, Mazda2 có 6 phiên bản với giá niêm yết từ 418 triệu đồng cho bản sedan 1.5 AT đến 544 triệu đồng cho bản Sport Premium. Chi phí lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 462-625 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mazda2 tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể sẽ thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi thực tế có thể sẽ khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản xe.

Mazda2 – sedan hạng B trẻ trung, linh hoạt trong đô thị

Mazda2 mang phong cách thiết kế KODO đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, với những đường nét mềm mại nhưng vẫn tạo cảm giác năng động. Bản sedan có phần đuôi kéo dài theo kiểu truyền thống, trong khi Mazda2 Sport sử dụng thân xe hatchback gọn gàng, phù hợp với khách hàng ưu tiên tính linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Khoang cabin Mazda2 được bố trí theo hướng tối giản, tập trung vào người lái. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 7 inch, vô-lăng tích hợp các phím chức năng và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Không gian nội thất phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc gia đình nhỏ, trong khi bản hatchback mang đến sự linh hoạt khi sắp xếp hành lý.

Các phiên bản Mazda2 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 1.5L, sản sinh ra công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Khối động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt nhất trong điều kiện giao thông đô thị.

Tùy phiên bản, Mazda2 được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản và công nghệ hỗ trợ lái thuộc gói i-Activsense. Trên những bản cao cấp, xe có các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo chệch làn đường. Trang bị cụ thể có thể khác nhau giữa bản sedan và hatchback.

Với giá niêm yết từ 418 triệu đồng, Mazda2 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe đô thị hạng B. Chi phí lăn bánh thực tế sẽ phụ thuộc vào phiên bản, địa phương đăng ký và chương trình bán hàng tại thời điểm mua xe.