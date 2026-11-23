Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mazda CX-8 tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mazda CX-8 tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, New Mazda CX-8 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm 2.5 Luxury, 2.5 Luxury (tùy chọn), 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD. Giá niêm yết tương ứng lần lượt là 899 triệu đồng, 949 triệu đồng, 1,019 tỷ đồng và 1,149 tỷ đồng. Mức giá lăn bánh tạm tính của Mazda CX-8 dao động từ 991 triệu đồng đến 1,309 tỷ đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mazda CX-8 tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Mức giá có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chi phí thực tế cũng có thể sẽ khác nhau tùy chính sách bán hàng và các khoản phí đăng ký.

Mazda CX-8 – SUV 7 chỗ sở hữu không gian rộng rãi, tiện nghi cao cấp

Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ thuộc phân khúc cỡ trung của thương hiệu Nhật Bản, lần đầu ra mắt tại quê nhà vào tháng 9/2017. Tại Việt Nam, xe được THACO phân phối từ năm 2019 và lắp ráp trong nước. Đến tháng 12/2024, New Mazda CX-8 được giới thiệu với một số điều chỉnh về thiết kế ngoại thất và trang bị tiện nghi. Mẫu xe này cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest và Kia Sorento.

Về ngoại thất, Mazda CX-8 mang ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng với phong cách thanh lịch và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt kích thước lớn, viền chrome tạo hình cánh chim nối liền cụm đèn LED. Thân xe có những đường nét mềm mại, kết hợp bộ mâm hợp kim 19 inch tạo cảm giác bề thế. Phía sau được trang bị cụm đèn hậu LED, cản sau thiết kế cân đối và cốp điện hỗ trợ đóng/mở rảnh tay.

Khoang nội thất Mazda CX-8 được hoàn thiện theo hướng sang trọng, chú trọng sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài. Xe sử dụng ghế bọc da Nappa màu nâu đỏ, ghế trước chỉnh điện và tích hợp tính năng sưởi. Vô-lăng bọc da có sưởi, bảng đồng hồ kết hợp màn hình LCD 7 inch và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống âm thanh Bose 10 loa, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời cũng là những trang bị đáng chú ý.

Về vận hành, tất cả phiên bản Mazda CX-8 đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, dung tích 2.499 cc, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Khối động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Trong đó, hai phiên bản Luxury và Premium sử dụng hệ dẫn động cầu trước, còn bản Signature AWD được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Trang bị an toàn trên Mazda CX-8 gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSC và kiểm soát lực kéo TCS. Các phiên bản Premium và Signature AWD được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense với những tính năng như cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh và kiểm soát hành trình tích hợp radar.

Với giá niêm yết từ 899 triệu đồng và giá lăn bánh tham khảo từ 991 triệu đồng, Mazda CX-8 là lựa chọn dành cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi và động cơ dung tích lớn. Phiên bản Luxury phù hợp với người mua ưu tiên ngân sách, trong khi bản Premium có thêm nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Phiên bản Signature AWD hướng đến khách hàng cần hệ dẫn động bốn bánh và trang bị cao cấp hơn.