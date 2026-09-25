Mazda CX-5 hiện có giá lăn bánh tham khảo từ khoảng 771-989 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu SUV 5 chỗ được lắp ráp trong nước, với giá niêm yết từ 699-869 triệu đồng. Trong tháng 9/2026, Mazda CX-5 tiếp tục được áp dụng các chương trình ưu đãi tại đại lý, giúp giá bán thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 9/2026

Mazda CX-5 thuộc nhóm SUV/CUV hạng C tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế KODO đặc trưng, không gian 5 chỗ và danh sách trang bị khá phong phú. Mẫu xe được THACO lắp ráp trong nước và hiện cạnh tranh với những cái tên như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Ford Territory.

Trong tháng 9/2026, Mazda CX-5 được phân phối với 6 phiên bản gồm 2.0L Deluxe, 2.0L Deluxe tùy chọn, 2.0L Luxury, 2.0L Premium, 2.0 Premium Sport và 2.0 Premium Exclusive. Giá niêm yết dao động từ 699-869 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá xe có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Mazda CX-5 – SUV hạng C với thiết kế KODO và loạt trang bị đáng chú ý

Mazda CX-5 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế KODO, với phần đầu xe tạo hình gọn gàng, lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED sắc nét. Thân xe được tạo hình mềm mại nhưng vẫn giữ vẻ chắc chắn của một mẫu SUV 5 chỗ, kết hợp bộ mâm hợp kim tùy từng phiên bản.

Khoang nội thất Mazda CX-5 theo đuổi phong cách tối giản, tập trung vào người lái và sự thuận tiện khi sử dụng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế da, ghế lái chỉnh điện và nhiều tiện nghi khác. Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm những trang bị như màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bose và cửa sổ trời.

Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với hai lựa chọn 2.0L và 2.5L. Trong đó, động cơ 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Các phiên bản cao cấp sử dụng động cơ 2.5L mạnh hơn, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Về an toàn, Mazda CX-5 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình và các công nghệ thuộc gói i-Activsense trên những phiên bản cao hơn. Các trang bị này góp phần tăng khả năng hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành hàng ngày.

Với giá niêm yết từ 699 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá lăn bánh tham khảo khoảng 771-989 triệu đồng trong tháng 9/2026 tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Các chương trình ưu đãi tại đại lý được áp dụng riêng và không tính vào mức giá niêm yết trong bảng trên.