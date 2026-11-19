Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Mazda CX-5 được niêm yết với 6 phiên bản, giá bán từ 699 triệu đến 869 triệu đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến tại Hà Nội dao động 799–989 triệu đồng, tại TP.HCM khoảng 785–972 triệu đồng và ở các tỉnh, thành phố khác từ 771–958 triệu đồng. Mức chi phí cụ thể phụ thuộc vào phiên bản và địa phương đăng ký xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký xe, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Chương trình ưu đãi cũng có thể sẽ khác nhau giữa các đại lý và phiên bản xe.

Mazda CX-5 – SUV hạng C sở hữu thiết kế thể thao, trang bị tiện nghi

Ngoại hình Mazda CX-5 tiếp tục được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế KODO, tạo ấn tượng bằng những đường nét mềm mại kết hợp các chi tiết góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong được mở rộng, kết hợp cụm đèn LED có đồ họa chiếu sáng mới. Cản trước cũng được điều chỉnh nhằm tăng vẻ khỏe khoắn cho tổng thể. Nhìn từ bên hông, các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe cùng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép màu khói xám tạo điểm nhấn thể thao. Phía sau, cụm đèn hậu LED và cản xe được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng hơn.

Bên trong cabin, Mazda CX-5 duy trì cách bố trí quen thuộc nhưng chú trọng hơn đến chất liệu và độ hoàn thiện. Vô-lăng ba chấu bọc da tích hợp các nút điều khiển, bảng đồng hồ phía sau được bổ sung màn hình màu hiển thị thông tin. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện.

Xe có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và nút khởi động. Ở các phiên bản cao hơn, người dùng có thêm ghế nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện, màn hình hiển thị trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh Bose 10 loa.

Về vận hành, Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với các lựa chọn dung tích 2.0L và 2.5L theo danh mục cấu hình. Động cơ 2.0L tạo ra công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200Nm; trong khi động cơ 2.5L đạt 188 mã lực và 252Nm. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus được trang bị nhằm hỗ trợ xe duy trì sự ổn định khi vào cua và chuyển hướng, góp phần cải thiện cảm giác lái trong nhiều điều kiện vận hành.

Trang bị an toàn là một trong những điểm đáng chú ý trên Mazda CX-5. Xe có 6 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS cùng với hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tùy phiên bản, danh sách công nghệ còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo có phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn. Các tính năng thuộc gói i-Activsense giúp tăng khả năng hỗ trợ người lái, đặc biệt khi di chuyển trên đường đông phương tiện hoặc trong những hành trình dài.

Với giá niêm yết khởi điểm 699 triệu đồng, Mazda CX-5 tiếp tục là lựa chọn đáng quan tâm trong phân khúc SUV hạng C. Bản Deluxe phù hợp với khách hàng ưu tiên mức đầu tư ban đầu, trong khi các phiên bản cao hơn có thêm tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái. Sự đa dạng về cấu hình giúp người mua dễ cân đối ngân sách, trang bị và nhu cầu sử dụng trước khi lựa chọn phiên bản phù hợp.