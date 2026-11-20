Cập nhật bảng giá lăn bánh xe KIA Seltos tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe KIA Seltos tháng 11/2026

Trong tháng 11/2026, KIA Seltos được phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá niêm yết từ 549–689 triệu đồng. Chi phí lăn bánh dự kiến tại Hà Nội dao động 631–787 triệu đồng, tại TP.HCM khoảng 620–774 triệu đồng và ở các tỉnh, thành phố khác từ 606–760 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản 1.5 Turbo Deluxe đang có mức ưu đãi cao nhất lên đến 15 triệu đồng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe KIA Seltos tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc cũng như thời điểm mua. Chương trình ưu đãi cũng có thể khác nhau giữa từng đại lý và phiên bản.

KIA Seltos – SUV đô thị sở hữu thiết kế khỏe khoắn, nhiều tiện nghi

KIA Seltos gây ấn tượng với phong cách thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, kết hợp cụm đèn chiếu sáng hai tầng tạo hình sắc nét. Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe giúp tổng thể thêm phần năng động, trong khi bộ mâm hợp kim 17 inch mang đến vẻ thể thao. Phía sau, cụm đèn hậu LED có đồ họa lấy cảm hứng từ bản đồ sao cách điệu, kết hợp cản sau tạo hình khỏe khoắn.

Khoang nội thất KIA Seltos được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng không gian sử dụng và tính tiện dụng. Vô-lăng ba chấu tích hợp các phím chức năng, phía sau là màn hình hiển thị thông tin và màn hình giải trí trung tâm. Ở những phiên bản cao, xe được trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm tăng khả năng chứa hành lý.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và hệ thống âm thanh 6 loa. Tùy phiên bản, người dùng còn có thêm ghế lái chỉnh điện, làm mát hàng ghế trước, sạc không dây, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và cốp chỉnh điện.

Về vận hành, KIA Seltos có các lựa chọn động cơ xăng Smartstream 1.5L và 1.5 Turbo. Động cơ 1.5L hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, động cơ 1.5 Turbo trên phiên bản GT-Line đạt công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Trang bị an toàn trên KIA Seltos gồm các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử cùng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe còn có cảm biến đỗ xe, camera lùi và hệ thống hỗ trợ phanh nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm. Tùy phiên bản, danh sách trang bị được bổ sung cảm biến áp suất lốp và các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao. Riêng phiên bản GT-Line có gói ADAS với những tính năng như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi.

Với giá niêm yết khởi điểm 549 triệu đồng, KIA Seltos tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ B. Phiên bản 1.5L AT hướng đến khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu, trong khi các cấu hình Luxury và Premium có thêm tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Những phiên bản động cơ tăng áp phù hợp với người dùng quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành.