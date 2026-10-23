Cập nhật bảng giá lăn bánh xe KIA K5 tháng 10/2026 mới nhất

Tham khảo tại các đại lý, giá lăn bánh xe KIA K5 trong tháng 10 dao động từ khoảng 848 triệu đồng đến hơn 1,06 tỷ đồng. Mẫu sedan hạng D này được phân phối với ba phiên bản Luxury, Premium và GT-Line, hướng đến khách hàng tìm kiếm một chiếc xe có thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi.

Giá lăn bánh xe KIA K5 tháng 10/2026

KIA K5 là mẫu sedan cỡ trung được THACO lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Xe cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D với những đối thủ như Toyota Camry, đồng thời tạo điểm nhấn nhờ kiểu dáng fastback hiện đại, trang bị tiện nghi đa dạng và hai tùy chọn động cơ xăng.

Theo bảng giá tham khảo tháng 10/2026, KIA K5 2.0 Luxury có giá niêm yết 769 triệu đồng, bản 2.0 Premium có giá 889 triệu đồng và bản 2.5 GT-Line có giá 935 triệu đồng. Chi phí lăn bánh thay đổi tùy khu vực đăng ký, trong đó người mua tại Hà Nội thường phải chi trả nhiều hơn do mức lệ phí trước bạ và các khoản phí đăng ký xe.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe KIA K5 tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Các chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa các đại lý và phiên bản.

KIA K5 – Sedan hạng D thể thao với thiết kế hiện đại và tiện nghi cao cấp

KIA K5 sở hữu kiểu dáng thể thao với phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt đặc trưng, cụm đèn LED sắc nét và dải đèn ban ngày tạo hình hiện đại. Thân xe có những đường gân dập nổi kéo dài, kết hợp mui xe vuốt thấp về phía sau theo phong cách fastback. Phần đuôi được tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu LED nối liền và cản sau khỏe khoắn.

KIA K5 sở hữu kiểu dáng thể thao với phần đầu xe nổi bật bởi lưới tản nhiệt đặc trưng, cụm đèn LED sắc nét.

Xe có kích thước tổng thể dài 4.905 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.465 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Bộ mâm hợp kim 18 inch góp phần tăng vẻ thể thao cho mẫu sedan này.

Khoang cabin KIA K5 được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người lái và sự thoải mái của hành khách. Xe có 5 chỗ ngồi, ghế bọc da và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số 12,3 inch, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Các tiện nghi đáng chú ý gồm điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và cửa gió dành cho hàng ghế sau. Bản Premium và GT-Line có thêm những trang bị cao cấp như hệ thống âm thanh Bose 12 loa và cửa sổ trời toàn cảnh.

Khoang cabin KIA K5 được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người lái và sự thoải mái của hành khách.

KIA K5 có hai tùy chọn động cơ xăng. Hai phiên bản Luxury và Premium sử dụng động cơ Nu 2.0L MPI, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản GT-Line sử dụng động cơ Theta-III 2.5L GDi, cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

KIA K5 được trang bị các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp. Xe có 6 túi khí, camera lùi và các cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Một số tính năng hỗ trợ người lái như camera quan sát toàn cảnh, cảnh báo điểm mù và hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin được cung cấp tùy phiên bản.

Với giá niêm yết từ 769 triệu đồng, KIA K5 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng D dành cho khách hàng ưu tiên thiết kế thể thao, nội thất tiện nghi và khả năng vận hành đa dạng. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dự kiến từ khoảng 848 triệu đồng tại các tỉnh, thành khác đến hơn 1,06 tỷ đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản.