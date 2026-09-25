Kia K3 hiện có giá lăn bánh tham khảo từ khoảng 644-743 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu sedan hạng C được lắp ráp trong nước, với hai phiên bản được cập nhật trong bảng giá tháng 9/2026 gồm 1.6 Luxury và 1.6 Turbo GT, có giá niêm yết lần lượt 584 triệu và 649 triệu đồng.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Kia K3 tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Kia K3 tháng 9/2026

Kia K3 là mẫu sedan hạng C quen thuộc tại Việt Nam, cạnh tranh trong nhóm xe gồm Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc sedan có thiết kế trẻ trung, cabin tương đối rộng và nhiều trang bị tiện nghi.

Theo bảng giá cập nhật tháng 9/2026 của 24h, Kia K3 1.6 Luxury có giá niêm yết 584 triệu đồng, trong khi bản 1.6 Turbo GT có giá 649 triệu đồng. Đây là mức giá trước khuyến mại tại đại lý.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Kia K3 tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá xe có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản xe.

Kia K3 – Sedan hạng C trẻ trung với nhiều trang bị tiện nghi

Kia K3 sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, với cụm đèn chiếu sáng, cản trước và đèn hậu được làm mới. Xe có kích thước dài 4.640 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Các phiên bản sử dụng mâm hợp kim 17 inch, trong khi bản 1.6 Turbo GT tạo điểm nhấn bằng những chi tiết màu đỏ ở khu vực lưới tản nhiệt và đèn sương mù.

Khoang nội thất Kia K3 được thiết kế theo hướng thực dụng, với ghế bọc da và màn hình giải trí kích thước 8 hoặc 10,25 inch tùy phiên bản. Xe còn có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và cốp mở điện thông minh. Những phiên bản cao hơn được bổ sung ghế lái chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, sưởi và làm mát ghế trước cùng chức năng khởi động từ xa.

Kia K3 có nhiều lựa chọn động cơ, trong đó bản 1.6L cho công suất 126 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm. Riêng bản 1.6 Turbo GT sử dụng động cơ tăng áp cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là phiên bản hướng tới nhóm khách hàng đề cao khả năng vận hành và phong cách thể thao.

Về an toàn, Kia K3 được trang bị ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và kiểm soát hành trình. Các phiên bản cao hơn có thêm cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và 6 túi khí; riêng bản 1.6 Turbo GT được bổ sung cảnh báo điểm mù.

Với giá niêm yết từ 584 triệu đồng, Kia K3 có giá lăn bánh tham khảo khoảng 644-743 triệu đồng trong tháng 9/2026, tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Các mức trên chưa tính khuyến mại thực tế tại đại lý, do đó chi phí khách hàng thanh toán có thể thay đổi theo từng thời điểm.