Trong tháng 9/2026, Hyundai Santa Fe có giá niêm yết từ 1,069-1,369 tỷ đồng tùy phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo dao động khoảng 1,179-1,555 tỷ đồng, trong khi chương trình ưu đãi tại đại lý có thể lên tới 220 triệu đồng.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe tháng 9/2026

Hyundai Santa Fe thuộc nhóm SUV hạng D, cạnh tranh trong phân khúc với những cái tên như Ford Everest, Toyota Fortuner và Mazda CX-8. Thế hệ hiện hành gây chú ý nhờ thiết kế vuông vức, khoang nội thất rộng rãi cùng danh sách trang bị tiện nghi và an toàn được nâng cấp đáng kể. Tại Việt Nam, Santa Fe hiện được lắp ráp trong nước và phân phối với nhiều lựa chọn động cơ, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

Theo bảng giá tháng 9/2026, Santa Fe có các phiên bản Exclusive, Prestige, Calligraphy, Calligraphy Turbo và Hybrid. Riêng bản Calligraphy có hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, trong khi giá niêm yết của hai lựa chọn này tương đương nhau.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Hyundai Santa Fe tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá xe có thể thay đổi tùy khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi cũng có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Hyundai Santa Fe – SUV hạng D với thiết kế vuông vức, nội thất rộng rãi

Hyundai Santa Fe tạo dấu ấn bằng phong cách thiết kế hình hộp thay cho kiểu dáng mềm mại của thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hình chữ H, lưới tản nhiệt lớn và nắp ca-pô cao, trong khi thân xe kéo dài với các đường nét vuông vức nhằm nhấn mạnh vẻ bề thế. Kích thước tổng thể của xe đạt mức 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, góp phần tạo không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế.

Khoang cabin Santa Fe được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng táp-lô bố trí gọn gàng, màn hình cong tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Xe hướng đến sự thoải mái cho gia đình với không gian sử dụng rộng, nhiều trang bị tiện nghi và các cấu hình 6 hoặc 7 chỗ tùy phiên bản. Những bản cao cấp còn được bổ sung nhiều trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng và trải nghiệm đường dài.

Hyundai Santa Fe tại Việt Nam sử dụng các lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Các phiên bản máy xăng gồm động cơ Smartstream G2.5 hút khí tự nhiên và G2.5 Turbo, trong đó bản Turbo có công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Phiên bản Hybrid kết hợp với động cơ xăng 1.6 Turbo với mô-tơ điện, cho công suất hệ thống 235 mã lực và mô-men xoắn kết hợp 367 Nm.

Santa Fe được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái thuộc gói Hyundai SmartSense, tùy từng phiên bản. Danh sách này hướng đến việc hỗ trợ kiểm soát xe trong nhiều tình huống, đồng thời nâng cao khả năng phòng tránh va chạm và giữ làn. Các phiên bản cao cấp được bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn chủ động, kết hợp cùng hệ thống túi khí và các công nghệ kiểm soát thân xe.

Với giá lăn bánh tham khảo từ khoảng 1,179 tỷ đồng tại các tỉnh và cao nhất khoảng 1,555 tỷ đồng ở Hà Nội, Hyundai Santa Fe tiếp tục nằm trong nhóm SUV hạng D có mức giá đáng chú ý tại Việt Nam. Đặc biệt, mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng trong tháng 9/2026 có thể giúp chi phí thực tế của người mua giảm đáng kể, dù mức hỗ trợ cụ thể cần được xác nhận tại từng đại lý.