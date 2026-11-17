Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Hyundai Accent tháng 11/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Hyundai Accent tháng 11/2026

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B hướng đến khách hàng cá nhân và gia đình cần một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên. Xe có kiểu dáng hiện đại, không gian sử dụng phù hợp với nhóm khách hàng đô thị và nhiều lựa chọn phiên bản, từ bản số sàn có giá dễ tiếp cận đến các bản số tự động được bổ sung tiện nghi.

Trong tháng 11/2026, Hyundai Accent được phân phối với 4 phiên bản gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 Đặc biệt và 1.5 Cao cấp. Giá niêm yết lần lượt ở mức 439 triệu, 489 triệu, 529 triệu và 569 triệu đồng. Sau khi cộng các khoản thuế, phí đăng ký, giá lăn bánh tạm tính dao động 507–653 triệu đồng tại Hà Nội, 499–642 triệu đồng tại TP.HCM và 485–628 triệu đồng ở các tỉnh, thành phố khác.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Hyundai Accent tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá bán có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký xe, trang bị, màu sắc và thời điểm mua. Mức ưu đãi tối đa 89 triệu đồng là thông tin tham khảo, khách hàng cần liên hệ đại lý để xác nhận điều kiện áp dụng cho từng phiên bản.

Hyundai Accent – Sedan hạng B với thiết kế hiện đại, nhiều lựa chọn phiên bản

Hyundai Accent gây chú ý với phong cách thiết kế trẻ trung, thể hiện qua phần đầu xe tạo hình góc cạnh, lưới tản nhiệt mở rộng và hệ thống đèn có kiểu dáng sắc nét. Những đường gân chạy dọc thân xe kết hợp phần đuôi được tạo hình liền mạch giúp tổng thể mẫu sedan trông năng động hơn. Kích thước được cải thiện so với thế hệ trước cũng góp phần tạo nên dáng xe bề thế trong phân khúc.

Khoang cabin của Accent được thiết kế theo hướng hiện đại, với bảng táp-lô bố trí gọn gàng và khu vực điều khiển tập trung vào người lái. Tùy phiên bản, xe có màn hình giải trí trung tâm, màn hình thông tin sau vô lăng cùng các tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Không gian hàng ghế được bố trí cho cả người lái và hành khách, phù hợp với những chuyến đi trong đô thị lẫn hành trình gia đình.

Cả 4 phiên bản Hyundai Accent đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Bản 1.5 MT đi kèm hộp số sàn 6 cấp, trong khi các phiên bản còn lại sử dụng hộp số biến thiên vô cấp iVT. Cách phân chia này giúp khách hàng lựa chọn cấu hình vận hành phù hợp với thói quen lái xe và ngân sách.

Về an toàn, Hyundai Accent được trang bị các hệ thống hỗ trợ cơ bản như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử cùng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tùy phiên bản, xe có số lượng túi khí và trang bị hỗ trợ lái khác nhau; bản cao cấp được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Với giá khởi điểm 439 triệu đồng, Hyundai Accent tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm sedan hạng B. Phiên bản 1.5 MT phù hợp với người ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu, trong khi các bản số tự động hướng đến khách hàng cần sự thuận tiện khi di chuyển thường xuyên. Người mua nên cân nhắc trang bị của từng phiên bản và mức ưu đãi thực tế tại đại lý trước khi lựa chọn.