Trong tháng 10/2026, Honda CR-V có giá niêm yết từ 1,039-1,25 tỷ đồng, tùy phiên bản động cơ, hệ dẫn động và trang bị. Giá lăn bánh tham khảo dao động từ khoảng 1,145 tỷ đồng đến 1,416 tỷ đồng. Mẫu SUV này có cả phiên bản động cơ xăng tăng áp và hybrid, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình cũng như khách hàng ưu tiên khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Honda CR-V tháng 10/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Honda CR-V tháng 10/2026

Honda CR-V là mẫu SUV hạng C được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và danh sách trang bị an toàn phong phú. Tại Việt Nam, xe có các phiên bản máy xăng G, L, L AWD cùng hai phiên bản hybrid e L và e RS. Các bản máy xăng có cấu hình 7 chỗ, trong khi phiên bản hybrid được bố trí 5 chỗ.

Theo bảng giá tham khảo tháng 10/2026, Honda CR-V G có giá niêm yết 1,039 tỷ đồng, bản L giá 1,099 tỷ đồng, bản e L giá 1,17 tỷ đồng. Hai phiên bản L AWD và e RS cùng có giá 1,25 tỷ đồng. Chi phí lăn bánh được tính thêm các khoản lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và những khoản phí liên quan khác.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Honda CR-V tháng 10/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại các đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi thực tế cũng có thể sẽ khác nhau giữa các đại lý và phiên bản.

Honda CR-V – SUV hiện đại với tùy chọn động cơ xăng và hybrid

Honda CR-V sở hữu thiết kế mạnh mẽ với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED thanh mảnh và những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Phần đầu xe mang phong cách thể thao, trong khi đuôi xe được tạo hình gọn gàng với cụm đèn hậu LED đặc trưng. Xe có kích thước tổng thể khoảng 4.691 x 1.866 x 1.681 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm. Riêng một số phiên bản có chiều cao và khoảng sáng gầm khác biệt theo cấu hình.

Khoang cabin Honda CR-V được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng sự thuận tiện cho người lái và hành khách. Các phiên bản máy xăng có cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế, trong khi bản e sử dụng cấu hình 5 chỗ. Xe được trang bị ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Ở các phiên bản cao hơn, người dùng có thêm những tiện ích như màn hình đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện.

Honda CR-V có hai lựa chọn hệ truyền động. Các bản G, L và L AWD sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất tối đa khoảng 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Bản G và L dẫn động cầu trước, còn L AWD sử dụng hệ dẫn động bốn bánh. Trong khi đó, các phiên bản e kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị.

Honda CR-V được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, xe có hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Các phiên bản cao hơn được bổ sung camera quan sát toàn cảnh hoặc cảm biến hỗ trợ đỗ xe tùy cấu hình.

Với giá niêm yết từ 1,039 tỷ đồng, Honda CR-V là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm SUV cỡ trung dành cho khách hàng cần không gian rộng rãi, trang bị an toàn phong phú và nhiều lựa chọn hệ truyền động. Giá lăn bánh tháng 10/2026 dự kiến từ khoảng 1,145 tỷ đồng tại các tỉnh, thành khác đến 1,416 tỷ đồng tại Hà Nội, tùy phiên bản.